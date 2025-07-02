Эксперт Парфенов: биофабрикатор «Росатома» позволит создавать «банки органов»

«Биотехнологии позволяют не только создавать клеточную массу, но и повторять структуру тканей. К тому же вместо крайне дорогостоящей и медленной технологии персонализированного выращивания можно будет использовать клетки, имеющие натуральный иммунный ответ, и создавать “банки органов”. На этапе пересадки такие клетки подойдут всем, а впоследствии будут подстраиваться под конкретный организм. В детской трансплантологии — расти вместе с реципиентом», — отметил он, рассказывая о разработке.