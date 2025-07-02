Эксперт Парфенов: биофабрикатор «Росатома» позволит создавать «банки органов»

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Разработанный специалистами госкорпорации «Росатом» биофабрикатор для выращивания биосовместимых сосудов из клеток пациента позволит создавать «банки органов», такое мнение высказал директор научно-производственного центра медицинских изделий АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (АО «НИИТФА») Владислав Парфенов, чьи слова приводит пресс-служба выставки-форума «Биопром».
«Биотехнологии позволяют не только создавать клеточную массу, но и повторять структуру тканей. К тому же вместо крайне дорогостоящей и медленной технологии персонализированного выращивания можно будет использовать клетки, имеющие натуральный иммунный ответ, и создавать “банки органов”. На этапе пересадки такие клетки подойдут всем, а впоследствии будут подстраиваться под конкретный организм. В детской трансплантологии — расти вместе с реципиентом», — отметил он, рассказывая о разработке.
Биофабрикатор с помощью ультразвукового акустического поля позволяет создавать биосовместимые сосуды из клеток пациента. Применение этой технологии в ближайшие годы поможет людям, страдающим от варикоза, тромбоза, ишемической болезни сердца и других сосудистых заболеваний. В настоящее время уже проведены исследования на животных, которые подтвердили функциональность сосудистого эквивалента.
Кроме того, Парфенов указал на то, что развитие технологий требует изменений в законодательстве. А многочисленные контакты на полях «Биопрома», в том числе с представителями медицинского сообщества, позволили ускорить работы по ряду направлений.