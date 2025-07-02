Пассажирка легковушки пострадала в ночном ДТП в Ростове

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 22:30 ночи 1 июля на улице Менжинского. Предварительно, 25-летний водитель «Тойота Авенсис» не справился с управлением и наехал на «ВАЗ-21140», который до этого остановился на красный сигнал светофора.