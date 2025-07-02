Пассажирка легковушки пострадала в ночном ДТП в Ростове

В Ростове-на-Дону в ДТП с участием легковушек пострадала 56-летняя женщина, она находилась на пассажирском сидении в одной из машин, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что авария произошла около 22:30 ночи 1 июля на улице Менжинского. Предварительно, 25-летний водитель «Тойота Авенсис» не справился с управлением и наехал на «ВАЗ-21140», который до этого остановился на красный сигнал светофора.
— Пострадала пассажирка «ВАЗа». Детали и причины произошедшего выясняют полицейские, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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