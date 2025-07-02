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Родители погибшего участника СВО из Башкирии не получили компенсацию: пришлось вмешаться прокуратуре

Прокуроры восстановили права на выплату семьи погибшего бойца СВО из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Кигинском районе Башкирии прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, чей сын погиб во время прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В декабре прошлого года сын заявителя погиб, и родители обратились в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по Дуванскому району для получения единовременной материальной помощи, предусмотренной для семей погибших военнослужащих. Однако им отказали, утверждая, что смерть наступила в результате заболевания, а не боевых действий.

Прокуратура признала отказ незаконным и внесла представление в ведомство с требованием пересмотреть решение. В результате выплата все-таки была назначена, и средства перечислены на счет семьи.

— По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования права заявителя и его супруги восстановлены — денежные средства переведены на принадлежащий им счет, — заявили в надзорном ведомстве.

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