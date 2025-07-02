Родители погибшего участника СВО из Башкирии не получили компенсацию: пришлось вмешаться прокуратуре

В декабре прошлого года сын заявителя погиб, и родители обратились в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по Дуванскому району для получения единовременной материальной помощи, предусмотренной для семей погибших военнослужащих. Однако им отказали, утверждая, что смерть наступила в результате заболевания, а не боевых действий.