В России запущено серийное производство станков для SMD монтажа печатных плат

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Серийное производство импортозамещающих станков автоматической установки SMD-компонентов для высокоскоростной сборки печатных плат для электроники запущено в России. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Сколково».
«Компания “Эксперт групп” объявила о запуске серийного производства автоматического установщика SMD-компонентов PiPlacer8», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, российский автоматический установщик является более современным аналогом моделей импортного SMT-оборудования. Он имеет высокую производительность и систему контроля ошибок на базе машинного зрения. «Оборудование обеспечивает точность позиционирования до ±35 мкм при производительности до 15 тыс. компонентов в час, поддерживая работу с широким диапазоном типоразмеров — от миниатюрных 0201 до крупногабаритных компонентов 40 40 мм», — отмечается в сообщении.
По словам директора компании «Эксперт групп» Виталия Михайловского, в отличие от аналогов, PiPlacer8 совместим и с отечественными, и с западными стандартами цифровизации, а значит более удобен для встраивания в существующие производства. «В сравнении с европейскими решениями — предлагает локализованный сервис и специализированное ПО, оптимизированное под требования российских предприятий электронной промышленности», — подытожил он.
Как отметил заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития, главный управляющий директор фонда «Сколково» Кирилл Каем, в текущих условиях PiPlacer8 может бороться за долю рынка не только в России.
Проект реализован по гранту фонда «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках программы поддержки малых дизайн-центров «Микроэлектроника». Финансирование программы было предоставлено Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.