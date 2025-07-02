В России запущено серийное производство станков для SMD монтажа печатных плат

По словам директора компании «Эксперт групп» Виталия Михайловского, в отличие от аналогов, PiPlacer8 совместим и с отечественными, и с западными стандартами цифровизации, а значит более удобен для встраивания в существующие производства. «В сравнении с европейскими решениями — предлагает локализованный сервис и специализированное ПО, оптимизированное под требования российских предприятий электронной промышленности», — подытожил он.