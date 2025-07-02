В Ростове нашли преступника, который пытался ограбить банкомат девять лет назад

Только спустя девять лет, в 2025 году, произошло значительное продвижение в расследовании. Задержанный по другому делу мужчина, обвиняемый в краже цветных металлов, прошел процедуру сравнения ДНК. Генетический тест показал стопроцентное совпадение его материала с биологическими следами, найденными на месте неудавшегося взрыва банкомата в 2016 году. Подозреваемый задержан в рамках текущего уголовного дела и находится под стражей.