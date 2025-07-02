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В Ростове нашли преступника, который пытался ограбить банкомат девять лет назад

Найти злоумышленника помог проведенный генетический тест.

Источник: Комсомольская правда

Задержан подозреваемый в совершении попытки кражи денежных средств из банкомата, которая произошла девять лет назад. Об этом сообщили в Сбере. Благодаря совместной работе правоохранительных органов и службы безопасности банка преступление было раскрыто.

В 2016 году в ростовском отделении неизвестный пытался совершить ограбление банкомата, находящегося в зоне самообслуживания. Вооружившись простыми инструментами, злоумышленник намеревался взорвать устройство, но не сумел довести замысел до конца и сбежал с места преступления. Внутри банкомата на тот момент хранилось 4,5 миллиона рублей.

Сразу после инцидента правоохранительными органами были проведены неотложные следственные действия: место происшествия обследовали криминалисты, собрали биологические следы и улики. Тем не менее, установить личность подозреваемого тогда не удалось.

Только спустя девять лет, в 2025 году, произошло значительное продвижение в расследовании. Задержанный по другому делу мужчина, обвиняемый в краже цветных металлов, прошел процедуру сравнения ДНК. Генетический тест показал стопроцентное совпадение его материала с биологическими следами, найденными на месте неудавшегося взрыва банкомата в 2016 году. Подозреваемый задержан в рамках текущего уголовного дела и находится под стражей.

— Безопасность наших клиентов — абсолютный приоритет для банка. Этот случай подтверждает: преступникам не стоит рассчитывать на безнаказанность, даже если следы ведут в прошлое. Современные технологии, профессионализм правоохранительных органов и наша совместная работа делают невозможным уход от ответственности. Благодарю коллег из МВД за оперативность и настойчивость в раскрытии этого дела, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.