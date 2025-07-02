«Тропический воздух вытеснит холод с Европы». Белгидромет дал прогноз погоды в Беларуси на большие выходные 3 — 5 июля

Прежде всего, погода на День Независимости 3 июля выдастся очень жаркой. В Беларусь придет теплая воздушная масса тропического происхождения. В ночные часы температуры будут опускаться до +12 — +18 градусов. Днем в четверг, 3 июля, воздух будет прогреваться до +28 — +34 градусов, а в юго-западных районах столбики термометров могут показать и +35. При этом ветер наконец станет умеренным, но днем по западу страны местами он может становиться порывистым. Без осадков.