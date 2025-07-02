«Тропический воздух вытеснит холод с Европы». Белгидромет дал прогноз погоды в Беларуси на большие выходные 3 — 5 июля

В Белгидромете сказали, какой будет погода в Беларуси на больших июльских выходных, пишет pogoda.by.
Прежде всего, погода на День Независимости 3 июля выдастся очень жаркой. В Беларусь придет теплая воздушная масса тропического происхождения. В ночные часы температуры будут опускаться до +12 — +18 градусов. Днем в четверг, 3 июля, воздух будет прогреваться до +28 — +34 градусов, а в юго-западных районах столбики термометров могут показать и +35. При этом ветер наконец станет умеренным, но днем по западу страны местами он может становиться порывистым. Без осадков.
В пятницу, 4 июля, портить погоду начнет холодный фронтальный раздел, который смещается с запада Европы. Местами в Беларуси вероятны непродолжительные дожди, а где-то прогремят и грозы, ветер будет западного направления, в некоторых регионах — сильный порывистый. В ночные часы температуры установятся от +10 по западу до +19 в юго-восточных районах, днем в среднем +19 — +25 градусов, но на юго-востоке все еще жарко — до +27 градусов.
В субботу, 5 июля, через территорию республики будет проходить малоактивный атмосферный фронт. Задождит в ночные часы, а днем местами возможны грозы с порывистым ветром. Ночью температура опустится до +7 — +14 градусов, днем будет примерно +18 — +25 градусов, а в юго-западных районах и до +26.
Ранее синоптики предупредили о жаре +35 градусов перед резким похолоданием в Беларуси в июле 2025: «Похолодает на 10 — 12 градусов».
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