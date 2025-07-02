Трехленточный эскалатор установят на станции метро «Площадь Свободы»

Он обеспечит спуск и подъём от вестибюля, расположенного рядом с улицей Ошарской, к платформенной части станции. Перепад высот на этом участке составит около семи метров. В метрополитене отметили, что подрядная организация решила заранее закупить необходимое оборудование. Это связано с тем, что производителей эскалаторов на рынке немного, а сроки поставки достаточно продолжительные — не менее шести месяцев.