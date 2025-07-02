Десяток отборных за 30 рублей: почему в России резко упали цены на яйца

Яйца в России подешевели практически в четыре раза. Согласно данным Росстата, их стоимость упала более чем на 20 процентов. На данный момент в среднем десяток яиц можно купить за 60 рублей. А в магазинах экономкласса яйца стали еще доступнее — 32−35 рублей за упаковку. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, почему произошло сильное снижение цен на этот продукт.
По его словам, сейчас в российских магазинах яйца действительно можно купить по 29−50 рублей. Однако это не связано с щедростью производителей.
— Это явно не связано с тем, что у производителей яиц исчезла инфляция издержек и птицеводы настолько богато зажили, что решили снижать цены до реальной стоимости, — считает собеседник «ВМ».
Эксперт объяснил, что резкое снижение стоимости яиц в России связано с техническими и локальными проблемами. Например, у некоторых производителей могли возникнуть перепроизводство яиц и трудности со сбытом.
— Производители явно сбрасывают объемы. Яйца являются скоропортящимся продуктом, а хранить их на птицефабриках негде. Иметь большое количество холодильников дорого. Избытки можно скормить курам, как это принято в домашнем хозяйстве, однако это запрещено на птицефабриках из-за санитарных и ветеринарных требований. А отправлять на промпереработку невыгодно. Поэтому производители яиц предпочитают слить лишний объем яиц по сниженным ценам, — рассказал Холод.
С лета 2024 года инфляция составила 9,4 процента, а с января — только 3,6 процента. Это показывает высокий результат по сдерживанию цен. Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какие продукты подешевеют в ближайшее время.