Десяток отборных за 30 рублей: почему в России резко упали цены на яйца

Яйца в России подешевели практически в четыре раза. Согласно данным Росстата, их стоимость упала более чем на 20 процентов. На данный момент в среднем десяток яиц можно купить за 60 рублей. А в магазинах экономкласса яйца стали еще доступнее — 32−35 рублей за упаковку. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, почему произошло сильное снижение цен на этот продукт.