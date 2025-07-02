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В Новосибирской области утвердили лимиты на отстрел косуль, лосей и рысей

С 1 августа начнёт действовать постановление о регулировании численности диких животных.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа 2025 года в Новосибирской области вступают в силу новые лимиты на отстрел диких животных. Постановление об этом подписал губернатор региона, документ опубликован на сайте областного правительства 25 июня.

Согласно официальным данным, сибирских косуль разрешено добыть 6901 особь, лосей — 840, рысей — 14, а соболей — 1081. Лимиты рассчитаны на год — до 1 августа 2026 года. Цифры определены с учётом биологических показателей и плотности популяции в охотничьих угодьях.

Власти подчёркивают, что регулирование численности необходимо для поддержания экологического баланса. Такие меры принимаются ежегодно и применимы только в рамках законной охоты с соблюдением всех норм и сроков.