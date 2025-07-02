Чем дышим: в Омском районе зафиксировали превышение ПДК сероводорода

1 июля мобильная эколаборатория провела внеплановые замеры качества воздуха в поселке Новое Дружино под Омском. Поводом для проверки стали жалобы местных жителей на загрязнение атмосферы в вечернее время. Об этом сообщил канал t.me/minprirodyair_omsk.
Пробы для тестирования отбирали с 21:00 до 21:40 на улице 5-я Весенняя при северо-восточном ветре скоростью 4 м/с. Результаты измерений показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,75 раза. Содержание вредного вещества составило 0,022 мг/м3.
Напомним, в городе продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух». Проводится регулярный мониторинг загрязнения атмосферы в населенных пунктах.
Ранее «КП Омск» сообщила о штормовом предупреждении на четверг, 3 июля.