Чем дышим: в Омском районе зафиксировали превышение ПДК сероводорода

1 июля мобильная эколаборатория провела внеплановые замеры качества воздуха в поселке Новое Дружино под Омском. Поводом для проверки стали жалобы местных жителей на загрязнение атмосферы в вечернее время. Об этом сообщил канал t.me/minprirodyair_omsk.