Будут дикие пробки: Центр Кишинева перекрывают из-за концерта — придется объезжать

Мэрия Кишинёва сообщила, что 2 июля будет временно приостановлено движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре, на участке между улицами митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина.
Ограничение действует 2 июля с 14:00 до 3 июля 02:00. Транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы.
Эта мера связана с проведением мероприятия на Площади великого национального собрания, которое пройдёт с 19:00 до 23:00.
Власти призывают водителей соблюдать требования полиции, проявлять терпение и дисциплину, а также строго следовать правилам дорожного движения.
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