«Искренне ненавижу фашизм»: дрессировщик Эдгард Запашный — о Западе, отмене русского искусства и уехавших артистах

— Я не думаю о будущем этих людей. Я думаю о будущем тех, кто активно поддерживает СВО. А находятся ли они в безопасности? Мне так обидно, что руководство страны до сих пор во многом позволяет вот этой «либерде» существовать. Большой процент артистов, снимающихся в рекламе, не поддерживают СВО. И это о многом говорит. В первую очередь о том, что вот эти люди пока просто подчинились власти и молчат. И дай им шанс! Они готовы будут разорвать в клочья и нас — братьев Запашных, Газманова, Шамана. Потому что у них накопилось. Если меня поставят к стенке — я не испугаюсь, но мне будет страшно обидно. Я же искренне поддерживаю пацанов, я же искренне верю в нашу победу, я же искренне ненавижу фашизм. А те из артистов, кто сбежал за границу… Они выбрали свой путь. Но я лишил бы их гражданства и государственных наград.