«Хотел создать фонд помощи тяжелобольным»: в казанском хосписе умер Дмитрий Бердников

«Дмитрий на пороге смерти остался борцом и даже хотел создать фонд помощи тяжелобольным людям. Он надиктовывал свои идеи, обращался к депутатам и к Владимиру Вавилову — руководителю фонда Анжелы Вавиловой. Он очень хотел, чтобы как можно больше людей получало помощь сразу», — рассказала Ольга Мишутина.