В Улан-Удэ с 7 июля увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

В Улан-Удэ с 7 июля поднимутся цены на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость билета в автобусах будет стоить 40 рублей, а в трамваях — 35. Как сообщили КП-Иркутск в горсовете Улан-Удэ, это необходимо, чтобы поддержать муниципальных и частных перевозчиков.