В Улан-Удэ с 7 июля увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

В Улан-Удэ с 7 июля поднимутся цены на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость билета в автобусах будет стоить 40 рублей, а в трамваях — 35. Как сообщили КП-Иркутск в горсовете Улан-Удэ, это необходимо, чтобы поддержать муниципальных и частных перевозчиков.
— Тариф на проездные билеты, а также льготные проездные на муниципальном общественном транспорте для жителей не изменится, — уточнили в пресс-службе горсовета.
Также власти установили тарифы на проезд на экспрессах. Рассматривают вариант запуска маршрута, который будет ездить от аэропорта до центра города. Стоимость за проезд на таком транспорте обойдется жителям в 60 рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 8 по 13 июля изменится схема движения общественного транспорта.