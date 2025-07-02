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В Улан-Удэ с 7 июля увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

Цены на проезд в автобусах составит 40 рублей, в трамваях — 35 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ с 7 июля поднимутся цены на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость билета в автобусах будет стоить 40 рублей, а в трамваях — 35. Как сообщили КП-Иркутск в горсовете Улан-Удэ, это необходимо, чтобы поддержать муниципальных и частных перевозчиков.

— Тариф на проездные билеты, а также льготные проездные на муниципальном общественном транспорте для жителей не изменится, — уточнили в пресс-службе горсовета.

Также власти установили тарифы на проезд на экспрессах. Рассматривают вариант запуска маршрута, который будет ездить от аэропорта до центра города. Стоимость за проезд на таком транспорте обойдется жителям в 60 рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 8 по 13 июля изменится схема движения общественного транспорта.