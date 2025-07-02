Названа стоимость обучения на программах ИТ-кампуса «НЕЙМАРК»

ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК» объявил о начале приемной кампании. В этом году будущим студентам и магистрантам предлагается пять направлений обучения. О том, сколько будет стоить год обучения, рассказал и.о. ректора университета «НЕЙМАРК» Алексей Хабибуллин в ходе пресс-конференции 2 июля.