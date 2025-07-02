Названа стоимость обучения на программах ИТ-кампуса «НЕЙМАРК»

ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК» объявил о начале приемной кампании. В этом году будущим студентам и магистрантам предлагается пять направлений обучения. О том, сколько будет стоить год обучения, рассказал и.о. ректора университета «НЕЙМАРК» Алексей Хабибуллин в ходе пресс-конференции 2 июля.
По его словам, практически на всех представленных направлениях есть бюджетные места, а некоторые ребята могут получить гранты, полностью покрывающие стоимость обучения и проживания.
Стоимость обучения будет зависеть от программы: от 300 тысяч рублей (например, специалитет «Безопасность информационных систем») — до 550 тысяч рублей в год («Технология искусственного и дополненного интеллекта»).
Кстати, проживание в новых общежитиях в районе улицы Большие Овраги, о которых мы рассказывали ранее, будет обходиться в 12 тысяч рублей в месяц.