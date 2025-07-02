Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа стоимость обучения на программах ИТ-кампуса «НЕЙМАРК»

Для студентов предусмотрены бюджетные места.

Источник: Время

ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК» объявил о начале приемной кампании. В этом году будущим студентам и магистрантам предлагается пять направлений обучения. О том, сколько будет стоить год обучения, рассказал и.о. ректора университета «НЕЙМАРК» Алексей Хабибуллин в ходе пресс-конференции 2 июля.

По его словам, практически на всех представленных направлениях есть бюджетные места, а некоторые ребята могут получить гранты, полностью покрывающие стоимость обучения и проживания.

Стоимость обучения будет зависеть от программы: от 300 тысяч рублей (например, специалитет «Безопасность информационных систем») — до 550 тысяч рублей в год («Технология искусственного и дополненного интеллекта»).

Кстати, проживание в новых общежитиях в районе улицы Большие Овраги, о которых мы рассказывали ранее, будет обходиться в 12 тысяч рублей в месяц.