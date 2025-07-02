В Самаре объявлен конкурс рукописных мини-книг к 175-летию губернии

Книги можно представить в одной из пяти номинаций, включая «Герои земли самарской» и «А я иду, шагаю по Самаре». Допускаются любые техники — от вышивки и аппликации до выжигания и пэчворка. Конкурс открыт для всех — как индивидуальных участников, так и семейных или коллективных работ.