В Самаре объявлен конкурс рукописных мини-книг к 175-летию губернии

Самарская областная детская библиотека принимает заявки на конкурс «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае», приуроченный к 175-летию губернии.
Участникам предлагают создать уникальную мини-книгу, посвящённую Самарской области, её людям, природе и культуре. Работы принимаются до декабря 2025 года.
Книги можно представить в одной из пяти номинаций, включая «Герои земли самарской» и «А я иду, шагаю по Самаре». Допускаются любые техники — от вышивки и аппликации до выжигания и пэчворка. Конкурс открыт для всех — как индивидуальных участников, так и семейных или коллективных работ.
Лучшие 175 мини-книг будут отобраны для экспозиции в библиотеке и на выездных выставках по области. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте библиотеки.
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