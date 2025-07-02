Молодой рабочий пилорамы задохнулся в куче опилок в Столбцовском районе

Выяснилось, что в тот день рабочий пилорамы работал на подмостках бункера для опилок. Мужчина контролировал процесс очистки бункера, под которым в тот момент стоял грузовик, в кузов которого отгружались опилки. Когда резервуар был очищен, все рабочие ушли с подмостков, но одного не досчитались. Коллеги стали искать и звать мужчину, но он не отозвался.