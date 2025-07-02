Молодой рабочий пилорамы задохнулся в куче опилок в Столбцовском районе

В Столбцовский районе молодой мужчина погиб на пилораме, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.
В милицию о погибшем мужчине сообщили медики бригады скорой помощи, констатировавшие смерть мужчины 1991 года рождения на производстве.
Выяснилось, что в тот день рабочий пилорамы работал на подмостках бункера для опилок. Мужчина контролировал процесс очистки бункера, под которым в тот момент стоял грузовик, в кузов которого отгружались опилки. Когда резервуар был очищен, все рабочие ушли с подмостков, но одного не досчитались. Коллеги стали искать и звать мужчину, но он не отозвался.
Водитель, не обнаружив пропавшего ни на подмостках, ни где-либо на земле, отъехал от бункера. И в тот момент из резервуара выпал человек.
Судмедэкспертиза показала, что мужчина умер от механической асфиксии, так как просвет дыхательных путей оказался перекрыт деревянными опилками. Еще было установлено, что погибший мужчина был трезв.
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