Через дефис или раздельно? Филолог объяснил правописание «как-то» и «как то»

Между выражениями «как-то» и «как то» разница — всего лишь дефис, а смысл с ним кардинально меняется. Правила написания — с дефисом или без него — легко запомнить, если знать лайфхаки. «Газета.Ru» вместе с филологом разбиралась, в каких случаях употребляются эти выражения, чем их можно заменить и как не ошибиться в написании.