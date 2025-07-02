Школьнице, сдавшей ЕГЭ на максимальные баллы, предложили стажировку в MAX

Как рассказала вице-президент по образовательным проектам VK Анна Степанова, школьницу пригласили в компанию из-за ее увлеченности IT-сферой. Яшмолкина может присоединиться к работе над сервисом и в следующем году, если ей нужен перерыв после сдачи ЕГЭ, добавила представитель VK.