Школьнице, сдавшей ЕГЭ на максимальные баллы, предложили стажировку в MAX

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Школьнице из Москвы Надежде Яшмолкиной, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов, предложили пройти стажировку в команде цифровой платформы MAX.
«Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку в команду цифровой платформы MAX», — говорится в релизе.
Ученица встретилась с работниками компании и получила информацию о перспективах развития в IT-сфере. Сотрудники рассказали девушке о своем опыте в команде VK.
Как рассказала вице-президент по образовательным проектам VK Анна Степанова, школьницу пригласили в компанию из-за ее увлеченности IT-сферой. Яшмолкина может присоединиться к работе над сервисом и в следующем году, если ей нужен перерыв после сдачи ЕГЭ, добавила представитель VK.
Выпускница, в свою очередь, выразила благодарность компании за возможность посетить офис VK, познакомиться с внутренними процессами корпорации и пообщаться с специалистами IT-индустрии.
Яшмолкина сдала экзамены ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, физике и информатике, написав их на максимальные баллы.
Весной VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, которая позволяет пользователям отправлять текстовые и голосовые сообщения, звонить и делиться файлами размером до четырех гигабайт. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.