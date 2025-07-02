Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Свыше 18 тысяч человек с начала 2025 года принято в добровольческие подразделения ВС РФ, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
«В добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек», — сообщил Медведев на заседании, подводя итоги первых шести месяцев 2025 года.