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Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России

Медведев: в добровольческие подразделения с начала года приняли 18 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Свыше 18 тысяч человек с начала 2025 года принято в добровольческие подразделения ВС РФ, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

«В добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек», — сообщил Медведев на заседании, подводя итоги первых шести месяцев 2025 года.

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