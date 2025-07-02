В Минцифры Ростовской области ответили, когда включат мобильный интернет

В Ростове и области за последнее время часто наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Проблемы с доступом к сети затронули почти всех мобильных операторов, а те лишь разводят руками — мол, проблемы с их стороны нет.
В правительстве области попытались успокоить граждан, объяснив, что отключение связаны с мерами безопасности во время атак беспилотников. Однако многие не понимают, почему интернет не отключали на протяжении трех лет с начала СВО. В то время как сейчас сбои происходят почти ежедневно.
В последние дни жители задаются вопросом, как долго будут продолжаться проблемы со связью и когда в Ростове восстановится нормальный интернет. В Минцифры Ростовской области пояснили:
«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего возможно снижение качества предоставляемых услуг связи. Отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области».