В Минцифры Ростовской области ответили, когда включат мобильный интернет

В правительстве области попытались успокоить граждан, объяснив, что отключение связаны с мерами безопасности во время атак беспилотников. Однако многие не понимают, почему интернет не отключали на протяжении трех лет с начала СВО. В то время как сейчас сбои происходят почти ежедневно.