42-летнюю уфимку не могут отыскать уже больше двух месяцев

Как сообщают волонтеры, 26 апреля женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Была одета в серо-голубую куртку, темные джинсы и черно-белые кроссовки.