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Врач-травматолог из Самары Рыжов рассказал о самых частых травмах детей летом

Павел Рыжов, главный детский травматолог-ортопед Самарской области, предупредил родителей о росте детского травматизма во время каникул.

Павел Рыжов, главный детский травматолог-ортопед Самарской области, предупредил родителей о росте детского травматизма во время каникул.

Основные опасности:

Падения с высоты.

Окна и балконы должны быть закрыты или недоступны для детей. Не оставляйте возле подоконников стулья и другие предметы, по которым ребёнок может забраться.

Дорожные происшествия.

Напоминайте детям правила перехода дороги и поведения возле транспорта. Особенно опасно катание на велосипедах, роликах и скейтбордах без защиты.

Водоёмы.

Не оставляйте детей без присмотра у воды. Ныряние в незнакомых местах может привести к серьёзным травмам.

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