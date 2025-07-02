Врач-травматолог из Самары Рыжов рассказал о самых частых травмах детей летом

Павел Рыжов, главный детский травматолог-ортопед Самарской области, предупредил родителей о росте детского травматизма во время каникул.
Основные опасности:
Падения с высоты.
Окна и балконы должны быть закрыты или недоступны для детей. Не оставляйте возле подоконников стулья и другие предметы, по которым ребёнок может забраться.
Дорожные происшествия.
Напоминайте детям правила перехода дороги и поведения возле транспорта. Особенно опасно катание на велосипедах, роликах и скейтбордах без защиты.
Водоёмы.
Не оставляйте детей без присмотра у воды. Ныряние в незнакомых местах может привести к серьёзным травмам.
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