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Более 210 тыс. контрактников пополнили армию России с начала года

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года российская армия приняла 210 тыс. контрактников. Еще 18 тыс. человек поступили в добровольческие подразделения.

Источник: РИА "Новости"

«В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыло более 210 тыс. человек», — сказал Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС России (запись опубликована в Telegram).

Как добавил зампред Совбеза, высокие результаты по набору контрактников стали возможны благодаря «общей работе» и патриотическому настрою граждан. «Рассчитываю, что удастся сохранить такую динамику и в последующее время», — заключил Дмитрий Медведев.

28 мая господин Медведев говорил, что с начала года в воинские части прибыли почти 175 тыс. контрактников. В 2024 году на службу по контракту поступило более 427 тыс. человек, сообщал министр обороны Андрей Белоусов.

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