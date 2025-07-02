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Дырки в полу, грязь и пропавшие сиденья: власти отреагировали на ужасное состояние автобуса

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). В Ташкенте власти отреагировали на ситуацию с автобусом, видео из которого наделало шума в социальных сетях. На днях в Инсте появилось видео, снятое в автобусе маршрута № 472. На кадрах можно было увидеть отвратительное состояние транспорта: дырки в полу, грязные и испорченные сиденья, сломанные двери. Более того, часть сидений и вовсе была демонтирована, чтобы «впихнуть» в салон как можно больше пассажиров.

Источник: Vaib.Uz

Ситуацию прокомментировали в Главном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента. Там подчеркнули, что данный автобус обслуживает пригородный маршрут Ташкентской области, а не городской.

По результатам проверки уполномоченные органы обязали перевозчика устранить все выявленные технические и санитарные недостатки. Автобус был приведён в порядок и возвращён на маршрут. Перевозчик предоставил фотодоказательства выполненных работ.

Чиновники также пообещали усилить мониторинг технического состояния всего пассажирского транспорта — как на городских, так и на пригородных маршрутах, включая транспорт частных перевозчиков.

«Благодарим жителей и гостей столицы за неравнодушие. Такие сигналы помогают нам улучшать работу общественного транспорта», — говорится в заявлении управления.

Остаётся надеяться, что мониторинг действительно станет регулярным, а подобные случаи не будут доходить до скандалов в соцсетях.