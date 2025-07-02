Дырки в полу, грязь и пропавшие сиденья: власти отреагировали на ужасное состояние автобуса

Ситуацию прокомментировали в Главном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента. Там подчеркнули, что данный автобус обслуживает пригородный маршрут Ташкентской области, а не городской.
По результатам проверки уполномоченные органы обязали перевозчика устранить все выявленные технические и санитарные недостатки. Автобус был приведён в порядок и возвращён на маршрут. Перевозчик предоставил фотодоказательства выполненных работ.
Чиновники также пообещали усилить мониторинг технического состояния всего пассажирского транспорта — как на городских, так и на пригородных маршрутах, включая транспорт частных перевозчиков.
«Благодарим жителей и гостей столицы за неравнодушие. Такие сигналы помогают нам улучшать работу общественного транспорта», — говорится в заявлении управления.
Остаётся надеяться, что мониторинг действительно станет регулярным, а подобные случаи не будут доходить до скандалов в соцсетях.