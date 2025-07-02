Дырки в полу, грязь и пропавшие сиденья: власти отреагировали на ужасное состояние автобуса

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). В Ташкенте власти отреагировали на ситуацию с автобусом, видео из которого наделало шума в социальных сетях. На днях в Инсте появилось видео, снятое в автобусе маршрута № 472. На кадрах можно было увидеть отвратительное состояние транспорта: дырки в полу, грязные и испорченные сиденья, сломанные двери. Более того, часть сидений и вовсе была демонтирована, чтобы «впихнуть» в салон как можно больше пассажиров.