Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи инспектируют готовность пляжей к приезду отдыхающих

57 пляжей Сочи получили «синий флаг».

Источник: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи проходит комплексная межведомственная проверка пляжных территорий, направленная на обеспечение безопасного и комфортного отдыха в пик курортного сезона.

Во время проверки будет дана оценка готовности туристической инфраструктуры, соблюдения стандартов курортного обслуживания, обеспечения общественного порядка, безопасности на воде, а также состояния маломерных судов.

«Делаем все для обеспечения комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей города. В соответствии с рекомендациями правоохранительных органов на незакрепленных пляжных территориях усилены меры по недопущению нахождения и купания. Установлены информационные аншлаги и заграждения. Отдельные участки патрулируются сотрудниками районных администраций и полиции», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.

В летнем сезоне на сочинском побережье открыто 180 муниципальных и ведомственных пляжей, вмещающих до 300 тысяч отдыхающих. 57 пляжам присвоен «синий флаг» — высшая степень федеральной классификации пляжей.

Официальные пляжные территории в Сочи работают с 08:00 до 20:00.