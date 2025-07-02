В Сочи инспектируют готовность пляжей к приезду отдыхающих

В Сочи проходит комплексная межведомственная проверка пляжных территорий, направленная на обеспечение безопасного и комфортного отдыха в пик курортного сезона.
Во время проверки будет дана оценка готовности туристической инфраструктуры, соблюдения стандартов курортного обслуживания, обеспечения общественного порядка, безопасности на воде, а также состояния маломерных судов.
«Делаем все для обеспечения комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей города. В соответствии с рекомендациями правоохранительных органов на незакрепленных пляжных территориях усилены меры по недопущению нахождения и купания. Установлены информационные аншлаги и заграждения. Отдельные участки патрулируются сотрудниками районных администраций и полиции», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
В летнем сезоне на сочинском побережье открыто 180 муниципальных и ведомственных пляжей, вмещающих до 300 тысяч отдыхающих. 57 пляжам присвоен «синий флаг» — высшая степень федеральной классификации пляжей.
Официальные пляжные территории в Сочи работают с 08:00 до 20:00.