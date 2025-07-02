В Сочи инспектируют готовность пляжей к приезду отдыхающих

«Делаем все для обеспечения комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей города. В соответствии с рекомендациями правоохранительных органов на незакрепленных пляжных территориях усилены меры по недопущению нахождения и купания. Установлены информационные аншлаги и заграждения. Отдельные участки патрулируются сотрудниками районных администраций и полиции», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.