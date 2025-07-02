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Петербуржцев призвали не купаться в фонтанах

В противном случае декоративное сооружение выйдет из строя.

Источник: Комсомольская правда

На протяжении двух ближайших дней воздух в Петербурге прогреется до +28 градусов. Не исключено, что внезапно жаркое лето вызовет желание искупаться в прохладной воде. Однако «Водоканал» напомнил горожанам, что это не повод купаться в фонтанах.

— Дело не только в высокой вероятности получить травму, находясь в водном сооружении. Помимо этого, купание в чаше нередко становится причиной поломки оборудования. А это требует внепланового ремонта и временного вывода из эксплуатации, — объяснили специалисты.

Более того, плескаться в фонтанах — негигиенично. Ведь вода в них циркулирует по замкнутому циклу и относится к технической, а еще она всегда под открытым небом. А это значит, что в нее попадают пыль, насекомые, осадки.

— Купание в водном сооружении может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами и даже вирусным гепатитом А, — напомнили в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, на каких пляжах Северной столицы можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.