Прокуратура проверит задержки рейсов в аэропорту Новосибирска

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сегодня, 2 июля, в международном аэропорту имени А. И. Покрышкина из-за позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки выполнения ряда авиарейсов. Речь об отправлении воздушных судов авиакомпаний «Сибирь», «Якутия», «Победа» и «Аэрофлот» в Москву, Красноярск и Санкт-Петербург.
В аэропорту организовали мобильную приемную. Работники прокуратуры продолжают прием граждан на первом этаже аэровокзала.
В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, обратиться можно к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: