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Прокуратура проверит задержки рейсов в аэропорту Новосибирска

Работники Новосибирской транспортной прокуратуры проводят личный прием граждан в аэропорту.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сегодня, 2 июля, в международном аэропорту имени А. И. Покрышкина из-за позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки выполнения ряда авиарейсов. Речь об отправлении воздушных судов авиакомпаний «Сибирь», «Якутия», «Победа» и «Аэрофлот» в Москву, Красноярск и Санкт-Петербург.

В аэропорту организовали мобильную приемную. Работники прокуратуры продолжают прием граждан на первом этаже аэровокзала.

В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, обратиться можно к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921−70−00.