Прокуратура проверит задержки рейсов в аэропорту Новосибирска

Сегодня, 2 июля, в международном аэропорту имени А. И. Покрышкина из-за позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки выполнения ряда авиарейсов. Речь об отправлении воздушных судов авиакомпаний «Сибирь», «Якутия», «Победа» и «Аэрофлот» в Москву, Красноярск и Санкт-Петербург.