Парень пил по два литра чая в день и начал лысеть

По его словам, он давно увлекается коллекционированием кружек из путешествий. Проблема в том, что каждая такая кружка вмещает не меньше 400 мл, а другой посуды для чая у него дома просто нет.
«Другой посуды для чая дома нет. Проблема в том, что кружки эти огромные — больше 400 мл. Поэтому и чая, как выяснилось, я потребляю в два раза больше, чем приличные люди с английскими чайными чашками. Когда начали выпадать волосы, я решил, что это старость. Вроде не курю, не пью, спортом занимаюсь — значит, генетика. Пошёл по врачам», — рассказал он.
Как чай довёл до облысения
Первым делом парень обратился к трихологу. Врач удивилась — слишком молод для таких проблем и отправила его на обследования.
"Трихолог сказала, что я слишком молод для облысения — и нужно обследоваться. Анализы показали низкое содержание ферритина. Гематолог сказала, что это не по-мужски (низкое железо — обычно женский бич). Назначила эндоскопию для поисков язвы или запущенного гастрита. Эндоскопия ничего критичного не показала. Дядька-эндоскопист, вытаскивая трубку из моей зарёванной головы, сказал, чтобы я сходил к гастроэнтерологу. Та часа два допрашивала меня о рационе — и тоже не понимала, что не так.
Когда она спросила о питьевом режиме, я посчитал, сколько кружек скапливается на рабочем столе к концу дня, и отчитался о том, что перевыполняю план в 2 л/сутки. Она переспросила: 2 литра чая? Ну, в смысле, чая, а не воды?
Оказалось, что безобидный вроде бы чай в больших количествах ухудшает усвояемость железа. Всё из-за переизбытка танинов. Большие полулитровые кружки извращают чайное поведение. Даже в таких вещах, оказывается, нужна мера. Теперь пью фруктовые чаи, зарастаю обратно", — поделился он.
История вызвала оживлённое обсуждение. Вот что написали пользователи:
«30 лет страданий от мигрени, ни один врач не сказал, чтоб перестала пить кофеиносодержащие напитки. Гемоглобин вообще молчу. Бросила всё — и даже шоколад, так как тоже там кофеин. Итог: мигрени сократились процентов на 90».
«Я практически не пью воду, только чай. Мне 24 года и всю осознанную жизнь так живу. Чай зелёный/чёрный, кружки нет, завариваю в 2-литровом заварнике + литровый термос на работе. Волосы все на месте. В Китае люди тоже часто пьют по 2+ литра чая в день — и всё нормально. Очень странная связь. Если волосы начнут расти снова — дайте знать».
«Мы тогда всем Казахстаном лысые должны ходить! 2 литра чая в день. Какой у вас нежный организм, однако! Если серьёзно — это проблема. Анемия среди женщин в Центральной Азии в том числе из-за избытка чая. Читала исследование давно».
Что говорят врачи
Медики действительно подтверждают: танин, который содержится в чае, способен ухудшать всасывание железа из пищи. Если пить чай в чрезмерных количествах, особенно сразу после еды, это может привести к снижению уровня железа и, как следствие, к железодефицитной анемии, одним из симптомов которой бывает выпадение волос.
Врачи рекомендуют соблюдать баланс — чай полезен, но в умеренных количествах. Особенно стоит быть внимательнее людям с уже низким уровнем железа или склонностью к анемии.