Парень пил по два литра чая в день и начал лысеть

"Трихолог сказала, что я слишком молод для облысения — и нужно обследоваться. Анализы показали низкое содержание ферритина. Гематолог сказала, что это не по-мужски (низкое железо — обычно женский бич). Назначила эндоскопию для поисков язвы или запущенного гастрита. Эндоскопия ничего критичного не показала. Дядька-эндоскопист, вытаскивая трубку из моей зарёванной головы, сказал, чтобы я сходил к гастроэнтерологу. Та часа два допрашивала меня о рационе — и тоже не понимала, что не так.