В Краснодаре с 3 июля возобновят движение трамваев по улице Московской

Специалисты «Краснодар Водоканал» провели замену подземных коммуникаций, после чего сотрудники МУП «КТТУ» приступили к восстановлению трамвайного полотна и контактной сети. В связи с этим с 3 июля трамваи снова выйдут на маршрут, а временный автобусный маршрут № 0, который был организован на время ремонта, будет отменен.



Однако перекрытия для автомобилей на некоторых участках улицы Московской пока сохранятся. Автобусные маршруты № 21, № 42, № 62, № 78 и № 93 продолжат объезжать ремонтируемый участок через улицу Байбакова.