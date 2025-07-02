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В Краснодаре с 3 июля возобновят движение трамваев по улице Московской

В Краснодаре с 3 июля возобновится движение трамваев по улице Московской. Работы по замене коллектора под трамвайными путями на перекрестке с улицей Зиповской успешно завершены, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Специалисты «Краснодар Водоканал» провели замену подземных коммуникаций, после чего сотрудники МУП «КТТУ» приступили к восстановлению трамвайного полотна и контактной сети. В связи с этим с 3 июля трамваи снова выйдут на маршрут, а временный автобусный маршрут № 0, который был организован на время ремонта, будет отменен.

Однако перекрытия для автомобилей на некоторых участках улицы Московской пока сохранятся. Автобусные маршруты № 21, № 42, № 62, № 78 и № 93 продолжат объезжать ремонтируемый участок через улицу Байбакова.