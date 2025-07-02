Почти 600 тысяч самарцев перешли на электронные трудовые книжки

Отметим, те, у кого трудовая книжка в бумажном варианте, могут в любое время перейти на ее электронную версию. Для этого необходимо обратиться с заявлением к работодателю. А вот у тех, кто устраивается на работу впервые, изначально будет цифровой формат ведения информации о трудовой деятельности.