Почти 600 тысяч самарцев перешли на электронные трудовые книжки

В Самарской области с 2020 года появилась возможность вести учет сведений о профессиональной деятельности в цифровом виде. За это время на электронные трудовые книжки перешли уже 593 044 жителя. Чуть более 35 тысяч из них сделали это с начала 2025 года.
«Электронный формат трудовой книжки особенно удобен тем, что получить доступ к информации о своей профессиональной деятельности можно через личный кабинет на портале Госуслуг. Также эти сведения можно распечатать, сохранить или дистанционно направить новому работодателю», — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
В электронной трудовой книжке, как и в бумажной версии, отражаются сведения о приеме на работу, переводах, увольнениях, а также о должности, специальности, квалификации. Такой формат трудовой книжки позволяет снизить риск ошибок или неточностей и обеспечивает высокую защиту и сохранность персональных данных.
Отметим, те, у кого трудовая книжка в бумажном варианте, могут в любое время перейти на ее электронную версию. Для этого необходимо обратиться с заявлением к работодателю. А вот у тех, кто устраивается на работу впервые, изначально будет цифровой формат ведения информации о трудовой деятельности.