Путин отметил стремления и усилия участников форума «Росмолодежь»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии отметил искреннее желание участников Всероссийского форума рабочей молодёжи платформы «Росмолодёжь. Форумы» стать лучшими в профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в городе трудовой доблести Перми ХIII Всероссийского форума рабочей молодёжи. Ваша традиционная встреча вновь собрала талантливых, энергичных, ответственных юношей и девушек, которые трудятся в промышленности и сельском хозяйстве, в ЖКХ и строительстве, в энергетическом и транспортном комплексах, в других важных для страны сферах. Главное, всех вас объединяет искреннее стремление получать новые знания, навыки и умения, стать лучшим в своей профессии, приносить пользу России», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что государство уделяет приоритетное внимание совершенствованию качества подготовки инженерных и рабочих кадров — растёт востребованность таких профессий, повышается их общественный престиж.
Кроме того, по его словам, модернизируются средние специальные учебные заведения, создаются современные образовательные стандарты, налаживается партнёрская связь колледжей, техникумов и предприятий, учебные программы на потребности экономики, в том числе высокотехнологичных производств и отраслей будущего.
Президент выразил уверенность, что форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, даст участникам возможность обсудить с известными экспертами и представителями крупных компаний перспективные проекты и инициативы.
«Желаю вам успехов и осуществления намеченных планов», — заключил Путин.