Путин отметил стремления и усилия участников форума «Росмолодежь»

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в городе трудовой доблести Перми ХIII Всероссийского форума рабочей молодёжи. Ваша традиционная встреча вновь собрала талантливых, энергичных, ответственных юношей и девушек, которые трудятся в промышленности и сельском хозяйстве, в ЖКХ и строительстве, в энергетическом и транспортном комплексах, в других важных для страны сферах. Главное, всех вас объединяет искреннее стремление получать новые знания, навыки и умения, стать лучшим в своей профессии, приносить пользу России», — говорится в телеграмме.