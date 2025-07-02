«Губка» из аэрогеля смогла извлечь пресную воду из морской

Руководствуясь этой идеей, физики подготовили несколько вариантов аэрогелей, изготовленных из углеродных нанотрубок и нановолокон целлюлозы, и проследили за их взаимодействиями с образцами морской воды и солнечным светом. Эти опыты помогли ученым подобрать такие размеры пор, при которых вода активно поглощалась аэрогелевой «губкой» и превращалась в пар под воздействием света и тепла Солнца при большой толщине и размерах пористого материала.