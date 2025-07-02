Состоялась встреча двух мэров — Уфы и Луганска

Мэра Уфы Ратмир Мавлиев приехал в Луганск и встретился с исполняющей обязанности главы администрации города Яной Пащенко. Об этом сити-менеджер рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества между городами. В частности, речь шла о развитии инфраструктуры, благоустройстве и решении социальных задач.
— Уфа готова делиться опытом и наработками, а также поддержать реализацию проектов, которые важны для жителей Луганска уже сегодня, — заявил Мавлиев.
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