Путин назвал факторы, выступающие залогом развития России

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам проходящего в Перми XVI Конгресса антропологов и этнологов России отметил, что ключевой залог поступательного, суверенного развития России — это сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Ваш форум по праву пользуется высоким авторитетом и на протяжении многих лет собирает на своей площадке известных учёных, экспертов, преподавателей вузов, представителей профильных министерств и ведомств. Ставит перед участниками серьёзные вопросы, связанные с развитием приоритетных направлений отечественной исторической школы, антропологии и этнологии, подготовкой квалифицированных специалистов», — говорится в сообщении.
Президент отметил, что данная встреча приурочена к 180-летию создания Этнографической комиссий Императорского Русского географического общества, которая положила начало системному изучению самобытных культур, языков, традиций и жизненных укладов народов России, «стала подлинной колыбелью академической науки, многое сделала для широкого общественного просвещения».
«Подчеркну, мы искренне дорожим богатейшим историческим, духовным достоянием, добрыми отношениями между представителями разных религий и культур, передающимися из поколения в поколение. Убеждён, что главный, ключевой залог поступательного, суверенного развития России — это сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей. И конечно, важно укреплять созидательный диалог органов власти и институтов гражданского общества», — добавляется в послании.
Владимир Путин отметил, что именно поэтому столь значимы такие масштабные инициативы, каким является ваш данный форум. Он пожелал участникам Конгресса антропологов и этнологов России плодотворной работы.