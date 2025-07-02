Путин назвал факторы, выступающие залогом развития России

«Подчеркну, мы искренне дорожим богатейшим историческим, духовным достоянием, добрыми отношениями между представителями разных религий и культур, передающимися из поколения в поколение. Убеждён, что главный, ключевой залог поступательного, суверенного развития России — это сохранение межнационального мира и согласия, защита традиционных ценностей. И конечно, важно укреплять созидательный диалог органов власти и институтов гражданского общества», — добавляется в послании.