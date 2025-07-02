Каменноостровский проспект уходит на ремонт. В августе то же ждет Невский

Для реконструкции водопровода с 4 июля по 4 сентября ограничат проезд по «карману» Петергофского шоссе от улицы Адмирала Черокова до проспекта Кузнецова, включая перекрестки. А с 22:00 4 июля до 7:00 7 июля — по улице Адмирала Трибуца от улицы Адмирала Коновалова до бокового проезда Петергофского шоссе. При этом будет перекрыто движение в направлении от Коновалова к «карману» Петергофского. Объезд предусмотрен по улицам Доблести, Рихарда Зорге, проспекту Кузнецова, Петергофскому шоссе, улицам Адмирала Трибуца, Катерников, Адмирала Коновалова, проспекту Героев и улице Адмирала Черокова.