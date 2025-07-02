Каменноостровский проспект уходит на ремонт. В августе то же ждет Невский

С 7 июля по 29 августа дорожники будут ремонтировать проезжую часть на Каменноостровском проспекте, сообщает 2 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. На период работ введут частичные ограничения на всем протяжении от набережной Большой Невки до Кронверкской набережной, а сквозные проезды будут закрывать.
Перекрывать будут крайние полосы, то есть проехать по Каменноостровскому проспекту будет возможно, а пересечь перекресток с одной из сторон — нет. Основные этапы перекрытий следующие:
- с 27 по 29 июля — перекресток с набережной Карповки;
- с 3 по 4 августа — перекресток с улицей Академика Павлова;
- с 4 по 5 августа — перекресток с улицей Графтио;
- с 5 по 6 августа — перекресток с улицей Чапыгина и набережной Карповки;
- с 6 по 7 августа — перекресток с набережной Карповки;
- 7 августа — перекресток с улицей Профессора Попова.
Будут и другие, непродолжительные, закрытия движения через перекрестки с Каменноостровским проспектом. Водителей просят следить за знаками на дорогах. ГАТИ же будет информировать об изменениях за несколько дней до введения закрытий и ограничений.
В августе ограничения из-за дорожного ремонта введут и на главной магистрали города — Невском проспекте. Работы запланированы на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Как отмечают в инспекции, последний раз дорогу там капитально ремонтировали в 2018 году.
А в ближайшие дни ограничения из-за различных работ вступят в силу в пяти районах. Об изменениях в схеме движения на шоссе Революции, Синопской набережной, Приморском шоссе и Лахтинском проспекте с 3 июля «Фонтанка» рассказывала здесь. С 4 июля они ждут крупные магистрали Красносельского и Московского районов.
Для реконструкции водопровода с 4 июля по 4 сентября ограничат проезд по «карману» Петергофского шоссе от улицы Адмирала Черокова до проспекта Кузнецова, включая перекрестки. А с 22:00 4 июля до 7:00 7 июля — по улице Адмирала Трибуца от улицы Адмирала Коновалова до бокового проезда Петергофского шоссе. При этом будет перекрыто движение в направлении от Коновалова к «карману» Петергофского. Объезд предусмотрен по улицам Доблести, Рихарда Зорге, проспекту Кузнецова, Петергофскому шоссе, улицам Адмирала Трибуца, Катерников, Адмирала Коновалова, проспекту Героев и улице Адмирала Черокова.
А с 4 июля по 11 октября будет ограничено движение по Витебскому проспекту от Заставской улицы до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до Лиговского проспекта и по Лиговскому проспекту у пересечения с Воздухоплавательной.