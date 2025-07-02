Лукашенко сказал, что обращения белорусов доходят до него: «Все вижу и читаю»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие вопросы он решает по просьбе белорусов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусский лидер сказал о главных темах обращений к президенту. Он отметил, что не следует полагать, что какие-то обращения не доходят до президента.
— Вы не думайте, что я не читаю: где-то картошки не хватило, там где-то вы косить не хотите рядом в Год благоустройства, где-то вы дерево не хотите посадить к президенту обращаетесь, — перечислил он.
Еще Лукашенко сказал, что одно из его последних поручений было связано с многодетной семьей — помочь «что-то с образованием».
Ранее Александр Лукашенко сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.
А еще президент помиловал 16 осужденных перед Днем Независимости 3 июля.