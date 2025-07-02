Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают

«Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50», — сказано в сообщении.
Овдиенко подчеркнул, что на Крымском мосту пункты досмотра задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По информации замминистра транспорта Крыма в начале текущей недели на транспортном переходе через Керченский пролив наблюдается большой трафик, в основном со стороны Тамани. Время ожидания составляет от часа до трех в зависимости от стороны въезда.
«Организовано дежурство скорой помощи в режиме оперативного реагирования, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов», — заверил Овдиенко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.