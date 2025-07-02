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Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. На Крымском мосту для увеличения пропускной способности в туристический сезон работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50», — сказано в сообщении.

Овдиенко подчеркнул, что на Крымском мосту пункты досмотра задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.

По информации замминистра транспорта Крыма в начале текущей недели на транспортном переходе через Керченский пролив наблюдается большой трафик, в основном со стороны Тамани. Время ожидания составляет от часа до трех в зависимости от стороны въезда.

«Организовано дежурство скорой помощи в режиме оперативного реагирования, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов», — заверил Овдиенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

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