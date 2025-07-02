В Астане перекроют одну из улиц на правом берегу из-за ремонтных работ

Как отметили 2 июля в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в связи с проведением среднего ремонта улицы Амман на участке от моста «Марал» до улицы Шарль де Голля со 2 по 4 июля текущего года будет частично перекрыто движение транспорта.
Движение автотранспортных средств на указанном участке будет организовано поэтапно: по одной из сторон дороги в обоих направлениях. Также ожидается частичное перекрытие перекрестка улиц Амман и Шарль де Голля.
В управлении призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в схеме движения и следовать временным дорожным указателям.