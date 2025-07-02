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В Астане перекроют одну из улиц на правом берегу из-за ремонтных работ

В столице Казахстана будет временно ограничено движение автотранспорта на участке улицы Амман, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как отметили 2 июля в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в связи с проведением среднего ремонта улицы Амман на участке от моста «Марал» до улицы Шарль де Голля со 2 по 4 июля текущего года будет частично перекрыто движение транспорта.

Движение автотранспортных средств на указанном участке будет организовано поэтапно: по одной из сторон дороги в обоих направлениях. Также ожидается частичное перекрытие перекрестка улиц Амман и Шарль де Голля.

В управлении призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты, учитывать возможные изменения в схеме движения и следовать временным дорожным указателям.