Более 3000 нижегородских школьников будут пересдавать ЕГЭ

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Пересдачи будут проходить 3 и 4 июля. Школьники могут прийти на экзамен повторно, чтобы улучшить свои результаты. Данная возможность также доступна для тех, кто не перешел порог по какому-либо предмету.
Школьники, которым не удалось сдать профильную математику, могут заменить ее на базовый уровень. 3 июля нижегородские выпускники будут пересдавать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку, информатике, литературе, русскому языку, физике, химии. 4 июля состоятся экзамены по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, обществознанию и устная часть иностранных языков.
Результаты будут известны 15 июля.
Напомним, более 60 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Нижнем Новгороде.