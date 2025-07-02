Лукашенко объяснил, почему белорусы — хитрый народ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусов хитрыми и объяснил, почему это так, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Глава Беларуси сказал, что все обращения граждан он видит и читает, но попросил белорусов не нагружать его излишне.
— Только вас прошу, вы, зная мой характер (а народ хитрый), вы не перегружайте меня теми вопросами, которые там на месте надо решать, — заметил лидер страны.
То же, по словам Лукашенко, касается и вопросов, которые никто не должен решать кроме самих людей. Хотя и на такие задачи президент обращает внимание.
— Но я читаю это все и делаю соответствующие выводы. Из этого вся моя политика — решать вопросы от земли, — констатировал белорусский лидер.
Еще Александр Лукашенко сказал, что обращения белорусов доходят до него: «Все вижу и читаю».
Ранее глава республики сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.
А еще президент помиловал 16 осужденных перед Днем Независимости 3 июля.