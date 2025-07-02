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Лукашенко объяснил, почему белорусы — хитрый народ

Лукашенко назвал белорусов хитрыми и озвучил просьбу к народу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусов хитрыми и объяснил, почему это так, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Глава Беларуси сказал, что все обращения граждан он видит и читает, но попросил белорусов не нагружать его излишне.

— Только вас прошу, вы, зная мой характер (а народ хитрый), вы не перегружайте меня теми вопросами, которые там на месте надо решать, — заметил лидер страны.

То же, по словам Лукашенко, касается и вопросов, которые никто не должен решать кроме самих людей. Хотя и на такие задачи президент обращает внимание.

— Но я читаю это все и делаю соответствующие выводы. Из этого вся моя политика — решать вопросы от земли, — констатировал белорусский лидер.

Еще Александр Лукашенко сказал, что обращения белорусов доходят до него: «Все вижу и читаю».

Ранее глава республики сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.

А еще президент помиловал 16 осужденных перед Днем Независимости 3 июля.

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