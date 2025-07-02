Эту историю увековечили в песне: участник СВО из Башкирии нашел на поле боя тяжелораненого сына и сам нес его 5 км до безопасной зоны

Сержанта с позывным «Шеф» мобилизовали в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился его отец с позывным «Инзер». В июле 2024-го «Шеф» подорвался на противопехотной мине во время выполнения боевого задания под Угледаром. Более суток раненый боец находился под вражеским огнём без воды и пищи.