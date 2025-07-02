Эту историю увековечили в песне: участник СВО из Башкирии нашел на поле боя тяжелораненого сына и сам нес его 5 км до безопасной зоны

История отца и сына из Башкирии, проявивших героизм в зоне специальной военной операции, стала основой для стихотворения и песни. Об этом рассказало издание «ГорОбзор.ру».
Сержанта с позывным «Шеф» мобилизовали в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился его отец с позывным «Инзер». В июле 2024-го «Шеф» подорвался на противопехотной мине во время выполнения боевого задания под Угледаром. Более суток раненый боец находился под вражеским огнём без воды и пищи.
На спасение сына отправился сам «Инзер», возглавив эвакуационную группу. Под непрекращающимся обстрелом он пять километров нес раненого сына на руках. К счастью, операция завершилась успешно — «Шефа» спасли, а все участники группы остались живы.
Этот подвиг вдохновил сослуживца «Инзера», бойца с позывным «Гиря» из Саратова, который является поэтом-фронтовиком. Он создал стихотворение «Отец», позже превратившееся в песню.
«Гиря» рассказал, что пишет произведения на основе увиденного в зоне СВО, делая первые наброски в полевых условиях. По его словам, сначала боевые товарищи скептически относились к его творчеству, но теперь стихи и песни стали для них источником вдохновения.
Произведение «Отец» вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный этой весной — 22 апреля.
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