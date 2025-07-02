В саратовском селе жители вышли на стихийный сход после гибели подростка

В Саратовской области жители села Подлесное вышли на стихийных сход после того, как 15-летний подросток погиб в ДТП с автомобилем мужчины из местного цыганского табора. Сельчане заявили, что устали от цыган, которые селятся по 50 человек в квартирах, зарабатывают непонятно чем и постоянно нарушают загон, и потребовали их выселить. Глава Марксовского района Дмитрий Романов ответил, что сделать этого не может, но обещал провести миграционную проверку. В марксовском отделении партии «Справедливая Россия — За Правду» при этом рассказали, что намерены обратится в СК России и Генпрокуратуру.