Врач из Омска получил благодарность от военных за лечение бойцов СВО

Бойцы одной из воинских частей направили благодарственное письмо врачу Клинического медико-хирургического Центра Дмитрию Летучих. Омский врач-травматолог с начала СВО занимается восстановлением здоровья раненых.
В письме отмечается, что Летучих вместе с коллегами неоднократно отправлял гуманитарную помощь в зону СВО, а его работа способствует успешному выполнению боевых задач. Сам врач поблагодарил коллектив больницы за оперативное реагирование на запросы по лечению военнослужащих.
Поддержка участников спецоперации остается одним из приоритетов местных властей, об этом напомнили в пресс-службе правительства региона.
Ранее «КП Омск» сообщила, что главным внештатным пульмонологом облминистерства здравоохранения назначили Дмитрия Петрова.