Врач из Омска получил благодарность от военных за лечение бойцов СВО

В письме отмечается, что Летучих вместе с коллегами неоднократно отправлял гуманитарную помощь в зону СВО, а его работа способствует успешному выполнению боевых задач. Сам врач поблагодарил коллектив больницы за оперативное реагирование на запросы по лечению военнослужащих.