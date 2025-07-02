В Самаре театр «Дебют» представил спектакль «Женщины» о героизме тыла

Любительский театр «Дебют» из Самары показал новый спектакль «Женщины» (16+) в рамках проекта «Театральная среда». Премьера состоялась на площадке клуба ветеранов «Самарская мозаика» и была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Постановка основана на рассказе Бориса Васильева «Ветеран» и главе из документальной повести Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». В спектакле рассказывается о самоотверженном труде женщин в прифронтовом банно-прачечном отряде. В постановке задействованы восемь актеров-любителей и заслуженная артистка России Галина Канунникова.
В объединении «Дебют» занимаются горожане старше 60 лет. Они не только играют на сцене, но и сами создают костюмы и декорации. В репертуаре коллектива — спектакли по произведениям Шукшина, пьесы о войне, сказки и моноспектакли.
Присоединиться к театру можно по телефону: 268−00−42.
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