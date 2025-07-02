По проекту «Смыслы Лысьвы» созданы новые туристические маршруты

Одна из экскурсий посвящена заводу № 700 — здесь в годы войны изготовили для фронта более 10 млн солдатских касок. За это достижение Лысьва была удостоена звания «Город трудовой доблести». Новые экскурсии в ближайшее время станут доступны для гостей города.