По проекту «Смыслы Лысьвы» созданы новые туристические маршруты

Проект «Смыслы Лысьвы» реализуется с февраля. Его цель — повысить узнаваемость территории и привлечь туристов.
Всего участники проекта разработали 11 новых туристических маршрутов. В их числе — прогулки, посвященные конструктивизму в архитектуре Лысьвы и первостроителям города, Лысьве купеческой, традициям старообрядцев и другие.
Одна из экскурсий посвящена заводу № 700 — здесь в годы войны изготовили для фронта более 10 млн солдатских касок. За это достижение Лысьва была удостоена звания «Город трудовой доблести». Новые экскурсии в ближайшее время станут доступны для гостей города.