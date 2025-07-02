Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По проекту «Смыслы Лысьвы» созданы новые туристические маршруты

Проект «Смыслы Лысьвы» реализуется с февраля.

Проект «Смыслы Лысьвы» реализуется с февраля. Его цель — повысить узнаваемость территории и привлечь туристов.

Всего участники проекта разработали 11 новых туристических маршрутов. В их числе — прогулки, посвященные конструктивизму в архитектуре Лысьвы и первостроителям города, Лысьве купеческой, традициям старообрядцев и другие.

Одна из экскурсий посвящена заводу № 700 — здесь в годы войны изготовили для фронта более 10 млн солдатских касок. За это достижение Лысьва была удостоена звания «Город трудовой доблести». Новые экскурсии в ближайшее время станут доступны для гостей города.