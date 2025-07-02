Несколько набережных и улиц в Москве перекроют 5 июля

В связи с проведением Московского ночного велофестиваля 5 июля в городе временно перекроют движение на нескольких улицах и набережных:
- 5 июля с 18:30 до окончания мероприятия на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной;
- 5 июля с 22:00 до окончания мероприятия на набережных: Лужнецкая, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, Ганнушкина, а также на проспекте Ветеранов;
- С 21:00 5 июля до 00:30 6 июля на участке Богородского шоссе.
- На участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.
- Кроме того, с 21:00 4 июля до 18:30 5 июля и 6 июля с 00:01 до 07:00 будет закрыта одна полоса транспорта на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной.