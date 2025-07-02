Гендиректора водоканала в Ростове обвинили в разглашении гостайны по почте

Уголовное дело в отношении генерального директора водоканала в Ростове-на-Дону завели из-за разглашения государственной тайны по почте. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
— Несекретной почтой в адрес минЖКХ региона был направлен комплект документов, в котором содержались сведения о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Они стали достоянием лица, не имеющего соответствующий допуск, — пояснили в ведомстве.
В связи с этим было возбуждено дело по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Дома и на работе у руководителя АО «Ростовводоканал» уже провели обыски. Сейчас ведутся следственные действия, в частности, выясняются другие возможные эпизоды нарушения закона должностными лицами предприятия.
Напомним, ранее подозреваемого в разглашении государственной тайны генерального директора водоканала отправили под стражу до 14 августа 2025 года включительно.
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