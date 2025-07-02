Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректора водоканала в Ростове обвинили в разглашении гостайны по почте

В УФСБ раскрыли детали следствия в отношении генерального директора водоканала Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело в отношении генерального директора водоканала в Ростове-на-Дону завели из-за разглашения государственной тайны по почте. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

— Несекретной почтой в адрес минЖКХ региона был направлен комплект документов, в котором содержались сведения о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Они стали достоянием лица, не имеющего соответствующий допуск, — пояснили в ведомстве.

В связи с этим было возбуждено дело по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Дома и на работе у руководителя АО «Ростовводоканал» уже провели обыски. Сейчас ведутся следственные действия, в частности, выясняются другие возможные эпизоды нарушения закона должностными лицами предприятия.

Напомним, ранее подозреваемого в разглашении государственной тайны генерального директора водоканала отправили под стражу до 14 августа 2025 года включительно.

Подпишись на нас в Telegram.