Гендиректора водоканала в Ростове обвинили в разглашении гостайны по почте

В связи с этим было возбуждено дело по части 1 статьи 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Дома и на работе у руководителя АО «Ростовводоканал» уже провели обыски. Сейчас ведутся следственные действия, в частности, выясняются другие возможные эпизоды нарушения закона должностными лицами предприятия.