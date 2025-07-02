В Новосибирске создали материал повышенной прочности из отходов для изготовления мебели

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске предложили новый состав применяемых при создании мебели древесно-стружечных плит (ДСП), добавив в них отходы сельского хозяйства, деревообработки и металлургии. Такие ДСП отличаются повышенными характеристиками прочности, водо- и огнестойкости, сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».
Древесно-стружечные плиты применяются для изготовления мебели, строительных элементов и в производстве тары. Обычно древесный наполнитель ДСП состоит из калиброванной стружки, а в качестве связующего вещества чаще всего используется фенолформальдегидная смола. Такой материал имеет ряд недостатков из-за того, что он менее прочный и имеет ограниченную влагостойкость.
«Ученые из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН предложили использовать для создания ДСП отходы сельскохозяйственного (рисовая шелуха), деревообрабатывающего (древесные опилки, стружка) и металлургического производств (кремнеземные пылевидные отходы). Связующим звеном такого ДСП выступает жидкое натриевое стекло — водный раствор силиката натрия определенного модуля», — пишет издание.
Основной задачей ученых было получить экологически чистый ДСП за счет полной замены токсичной фенолформальдегидной смолы, а также расширить диапазон утилизируемых отходов. Кроме того, необходимо было сделать так, чтобы новые составы обладали достаточной прочностью, водостойкостью, повышенной огнестойкостью и при горении не выделяли вредные для человека вещества.
Для обеспечения экологической безопасности в качестве связующего звена ДСП ученые применили водный раствор жидкого натриевого стекла с силикатным модулем. Пылевидные отходы кремнезема и измельченная рисовая шелуха не только выступают наполнителем для ДСП, но также выполняют функцию модифицирующей добавки к жидкому стеклу, увеличивая водостойкость и огнестойкость конечного изделия. В состав могут входить хром, алюминий, цирконий и многие другие компоненты — они ускоряют отвердевание и делают материал прочнее.
Полученные образцы ДСП были испытаны с помощью стандартных методик по ГОСТ. Опыты показали, что эти образцы обладают достаточной водостойкостью (разбухание по толщине за 24 часа — менее 3%) и высокими прочностными характеристиками. Также изделия прошли успешное тестирование на пожарную безопасность. «Главное свойство нашей ДСП — это огнестойкость, которая достигается за счет применения силикатного водного связующего. Однако из-за высокой стоимости силикатного клея и особенностей технологии такие ДСП получаются дороже традиционных аналогов», — цитирует издание старшего научного сотрудника института Зою Коротаеву. Ученая подчеркнула большую роль китайских коллег в реализации этой работы.