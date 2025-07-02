В Новосибирске создали материал повышенной прочности из отходов для изготовления мебели

Полученные образцы ДСП были испытаны с помощью стандартных методик по ГОСТ. Опыты показали, что эти образцы обладают достаточной водостойкостью (разбухание по толщине за 24 часа — менее 3%) и высокими прочностными характеристиками. Также изделия прошли успешное тестирование на пожарную безопасность. «Главное свойство нашей ДСП — это огнестойкость, которая достигается за счет применения силикатного водного связующего. Однако из-за высокой стоимости силикатного клея и особенностей технологии такие ДСП получаются дороже традиционных аналогов», — цитирует издание старшего научного сотрудника института Зою Коротаеву. Ученая подчеркнула большую роль китайских коллег в реализации этой работы.