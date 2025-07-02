Придуман способ экстренного уничтожения микросхем памяти

Изобретение относится к области защиты информации от несанкционированного доступа путем уничтожения носителя данных, говорится в описании к патенту. Само устройство, которое предлагается располагать на защищаемой микросхеме, состоит из герметичного корпуса, в котором размещается заряд, выполненный из пиротехнического состава, и инициирующий элемент, содержащий токоведущие электроды с мостиком накаливания. При подаче на электроды электрического сигнала на уничтожение мостик нагревается, воспламеняя заряд, вследствие чего образуется большое количество газообразных продуктов горения. Эти раскаленные газы, в свою очередь, разрывают герметичный корпус и буквально выжигают микросхему.