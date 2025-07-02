Придуман способ экстренного уничтожения микросхем памяти

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ученые из Всероссийского федерального ядерного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ», предприятие Росатома) придумали устройство экстренного уничтожения микросхем памяти.
Описание патента на изобретение размещено на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Изобретение относится к области защиты информации от несанкционированного доступа путем уничтожения носителя данных, говорится в описании к патенту. Само устройство, которое предлагается располагать на защищаемой микросхеме, состоит из герметичного корпуса, в котором размещается заряд, выполненный из пиротехнического состава, и инициирующий элемент, содержащий токоведущие электроды с мостиком накаливания. При подаче на электроды электрического сигнала на уничтожение мостик нагревается, воспламеняя заряд, вследствие чего образуется большое количество газообразных продуктов горения. Эти раскаленные газы, в свою очередь, разрывают герметичный корпус и буквально выжигают микросхему.
Как указывается в описании, действенность и эффективность предлагаемой схемы была подтверждена экспериментально. «При срабатывании опытных образцов оказываемое сильное разрывное действие за счет динамического генерирования большого количества газообразных продуктов горения рабочего заряда приводит к полному разрушению микросхем памяти 1623РТ1Т, 1623РТ2А, 1636РР4У, MT29F128G08AJAAAWP-IT:A, что соответствует гарантированному уничтожению записанной на них информации. При этом сам электронный блок, в котором находился носитель информации, не страдает, так как зона воздействия не выходит за габариты устройства», — утверждают авторы изобретения.